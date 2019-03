Nach der Entlassung von Norbert Meier : Frank Heinemann neuer KFC-Trainer

Trainer Frank Heinemann an der Seitenlinie im Gespräch mit dem zuletzt aufblühenden Maurice Litka. Foto: Stefa Brauer/Stefan Brauer

Krefeld Nach sieben sieglosen Spielen unter Trainer Norbert Meier muss dieser gehen. Seinem vor wenigen Tagen geholten Assistenten wird die Verantwortung übertragen.

Freitag, 22.25 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena. Nikolas Weinhart, Geschäftsführer des KFC Uerdingen und rechte Hand von Präsident Mikhail Ponomarev, sucht Trainer Norbert Meier im Kabinentrakt. Dort war er nicht mehr. Aber Weinhart hat den Coach wenige Augenblicke später gefunden und ihm die Entscheidung mitgeteit: Der KFC trennt sich von Meier. „Die Bilanz ist eindeutig“, erklärte Präsident Ponomarev. „Sieben Spiele, kein Sieg.“

Norbert Meier verlässt den Verein ohne Groll. „Die Zahlen sind so, aber ich gehe erhobenen Hauptes“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Diese Mannschaft zu entwickeln ist ein Prozess, der Zeit braucht. Die will man mir nicht mehr geben. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit war, so hat mir doch die Arbeit mit dieser Mannschaft Spaß gemacht. Und sie ist intakt, sie lebt. Das hat man gegen Fortuna Köln deutlich gesehen.“

Info Fast ein ganzes Leben lang beim VfL Bochum Frank Heinemann ist 54 Jahre alt und in Bochum geboren. Der dortige VfL ist sein Stammverein, für den er zwischen 1986 und 1996 216 Spiele absolvierte. Anschließend arbeitete er dort bis 2014 als Co- und Interimstrainer mit einer zweijährigen Unterbrechung, wo er diese Aufgaben beim Hamburger SV übernahm. Von 2016 arbeitete er an der Seite von Norbert Meier in Darmstadt, Kaiserslautern und jetzt in Uerdingen.

Tatsächlich kann man der Mannschaft in puncto Engagement keinen Vorwurf machen. Aber es reichte nicht, um die Wasserschlacht gegen Köln zu gewinnen. Beide Mannschaften gaben beim 1:1 körperlich alles, so dass das Ergebnis dieser Begegnung, die mit einem Fußballspiel nur wenig zu tun hatte, gerecht war.

In Frank Heinemann steht nun innerhalb eines Jahres der vierte Trainer auf der Kommandobrücke. Michael Wiesinger wurde am 15. März 2018 gefeuert, als der KFC in der Regionalliga Tabellenzweiter und die Meisterschaft schon so gut wie verspielt war. Für ihn kam Stefan Krämer, unter dessen Leitung die Mannschaft mit geradezu sensationellen zwölf Siegen in Folge noch Meister wurde und in die Dritte Liga aufstieg. Am 28. Januar wurde er frei gestellt. Die Mannschaft hatte die Hinrunde zwar als Tabellendritter abgeschlossen, allerdings fußballerisch nicht überzeugt. Nach zwei deftigen Niederlagen in Unterhaching (0:4) und gegen Würzburg (0:3) musste Krämer gehen. Für ihn wurde Norbert Meier verpflichtet, doch der erhoffte Effekt des Trainerwechsels blieb aus. In sieben Spielen unter Meier gab es keinen Sieg.

Jetzt darf Frank Heinemann ran. „So schnell geht das“, sagte er, als er am Samstagmorgen vom Trainingsplatz kam. „Vor ein paar Tagen bin ich als Co-Trainer gekommen, jetzt bin ich Cheftrainer.“ Dass er einiges anders machen will, deutete er nur vorsichtig an: „Jeder ist anders, jeder hat seinen eigenen Kopf.“

Für den KFC Uerdingen geht es im letzten Saisondrittel darum, die Spielzeit vernünftig zu beenden. An der Börse wird in solchen Fällen von einer Konsolidierung nach Überhitzung gesprochen. Dabei geht es nun darum, die Talfahrt zu beenden und die Situation zu stabilisieren.