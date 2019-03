DEL-Play-offs: Düsseldorfer EG geht gegen Augsburg in Führung

Augsburg Die Düsseldorfer EG hat in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Augsburger Panther den zweiten Sieg gefeiert und in der Viertelfinalserie die Führung übernommen. Die DEG hat jetzt den Heimvorteil.

Cheftrainer Harold Kreis hatte für die dritte Begegnung auf Veränderungen an seinem Kader verzichtet, was zugleich bedeutet, dass Patrick Köppchen weiterhin auf seinen ersten Play-off-Einsatz warten muss. Doch auch ohne den erfahrenen Verteidiger präsentierten sich die Düsseldorfer im Vergleich zum ersten Gastspiel am Lech, als die DEG am Dienstag zum Serienauftakt noch sang- und klanglos mit 1:7 unterging, stark verbessert. Wie schon im zweiten Duell am Freitag in Düsseldorf (4:1) nahm die Kreis-Truppe diesmal den Kampf an und hielt von Beginn an körperlich dagegen. Nahezu in jeder Unterbrechung wurde kurz gerauft oder diskutiert. Da schockte selbst ein frühes Gegentor in Unterzahl nicht, als Simon Sezemsky nach exakt einer Minute mit seinem dritten Play-off-Tor das 1:0 markierte. Denn nur 35 Sekunden später egalisierte Jaedon Descheneau mit seinem ebenfalls dritten Treffer in dieser Serie. Ein fulminanter Start in eine über 60 Minuten packende Begegnung auf Augenhöhe.