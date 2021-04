Tennis-Weltrangliste : Zverev überholt Federer

Miami Alexander Zverev hat Roger Federer in der Tennis-Weltrangliste überholt. Der 23-Jährige verdrängte den Schweizer von Rang sechs. Beste Deutsche ist weiterhin Angelique Kerber auf Platz 25.

Alexander Zverev hat trotz seiner frühen Niederlage in Miami sein Idol Roger Federer (Schweiz) in der Tennis-Weltrangliste überholt. Der 23 Jahre alte Hamburger, der beim Hartplatz-Masters in Florida bereits in der zweiten Runde verloren hatte, kletterte um einen Platz auf Rang sechs. Spitzenreiter bleibt unangefochten Novak Djokovic (Serbien), der wie Federer derzeit pausiert.