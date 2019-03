Bundesliga-Comeback nach 1134 Tagen: Huub Stevens lobt Schalke trotz Niederlage

Gelsenkirchen Selbst Jahrhunderttrainer Huub Stevens kann den Absturz des FC Schalke 04 beim 0:1 gegen Leipzig nicht verhindern. Mit dem Einsatz seines Team war er allerdings zufrieden - nur ein Spieler fiel negativ auf.

Bilanz Huub Stevens ist am vergangenen Donnerstag zu seiner dritten Amtszeit als Schalke-Trainer angetreten. In seinen 305 Pflichtspielen auf der Bank der Königsblauen gelangen ihm 139 Erfolge.

Die vierte Heimpleite in Serie ohne eigenes Tor, mit der die Königsblauen einen Vereinsnegativrekord aufstellten, soll dennoch Mut machen für die nächsten Aufgaben. Selbst der zum Missverständnis abgestempelte 16-Millionen-Euro-Einkauf Sebastian Rudy, unter Stevens einst in Hoffenheim Stammspieler und Leistungsträger, blühte auf und schlug in etwas offensiverer Rolle gescheite Pässe in die Spitze.