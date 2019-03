3. Liga im Überblick: Karlsruhe bleibt an Tabellenführer Osnabrück dran

Leipzig Es bleibt spannend im Duell um den Aufstieg in der 3. Fußball-Liga. Sowohl Tabellenführer VfL Osnabrück als auch Verfolger Karlsruher SC punkteten am Wochenende. Eintracht Braunschweig holte gegen den SV Meppen ebenfalls drei Punkte und verließ die Abstiegszone.

Denn der Favorit geriet zunächst in Rückstand und kam erst durch späte Treffer von Marcos Alvarez (78.) und Luca Pfeiffer (88.) zum Erfolg. Jena-Trainer Lukas Kwasniok sagte: „Osnabrück wird es am Ende auch schaffen, einen der beiden ersten Plätze zu belegen.“ Die Jenaer selbst warten weiter auf den ersten Erfolg im Jahr 2019 und sind seit neun Spielen in Serie sieglos. Dennoch scheinen die Thüringer vorerst an Kwasniok festzuhalten.