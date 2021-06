Olympische Spiele in Tokio : US-Schwimmstar Lochte verpasst Qualifikation für fünfte Spiele

Olympische Spiele in Tokio

Omaha Die Olympischen Spiele finden ohne Ryan Lochte. Der 36-Jährige hat die Qualifikation für Tokio verpasst. Es wären seine fünften Spiele gewesen.

US-Schwimmstar Ryan Lochte hat die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio verpasst. Der 36-Jährige, der sich zum fünften Mal und wohl letzten Mal für das Olympia-Team der USA empfehlen wollte, kam bei den US Trials im Finale über seine Paradestrecke 200 m Lagen in 1:59,67 Minuten nur auf Platz sieben. Der Weltrekord, den Lochte seit der WM 2011 hält, liegt bei 1:54.00.