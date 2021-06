Ex-Freund von Miley Cyrus : Australischer Popstar Cody Simpson will als Schwimmer zu Olympia

Australischer Popstar Cody Simpson will als Schwimmer zu Olympia

Cody Simpson schaut zu, nachdem er bei den australischen Schwimmwettbewerben für die Olympia- und Paralympics-Qualifikation in Tokio im SA Aquatic and Leisure Centre die 100 m Schmetterling der Männer geschwommen ist. Foto: dpa/Dave Hunt

Adelaide Der australische Popstar Cody Simpson (24) ist auch als Schwimmer erfolgreich - und darf nach guten Leistungen in den Ausscheidungswettkämpfen in Adelaide noch von Olympia träumen.

Der Ex-Freund von US-Sängerin Miley Cyrus hatte sich Ende 2020 in die engere Auswahl für Tokio geschwommen und nimmt nun nach einer persönlichen Bestleistung von 52,84 Sekunden über 100 Meter Schmetterling am Finale teil.

„Ich habe gerade meine zwei Ziele für dieses Jahr auf einmal erreicht! Ein olympisches Trial-Finale und 100 Meter Schmetterling in rund 52 Sekunden“, jubelte Simpson auf Instagram, wo er fast vier Millionen Follower hat. Der blonde Sänger, der es mit zahlreichen Singles in die internationalen Charts geschafft und schon mit Justin Bieber einen Song eingespielt hat („Home to Mama“), war bereits als Kind ein erfolgreicher Schwimmer.