Fortunas Hoffnungsträger jetzt Olympia-Kandidat : Das sagt Appelkamp über eine Zukunft im Nationalteam

Foto: Frederic Scheidemann 23 Bilder Das ist Shinta Appelkamp

Düsseldorf Er ist der Aufsteiger bei Fortuna – nach seiner kurzfristigen Berufung in den EM-Kader des U21-Nationalteams könnte im Sommer ein weiterer Höhepunkt auf Shinta Appelkamp warten. Was der Mittelfeldspieler über die Olympischen Spiele in Tokio denkt. Was der Verein sagt.