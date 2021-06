Appelkamp könnte Kandidat für Tokio sein : Was Fortuna von einer möglichen Olympia-Teilnahme hält

Foto: Frederic Scheidemann 23 Bilder Das ist Shinta Appelkamp

Düsseldorf Er ist der Aufsteiger bei Fortuna – die Fans haben ihn gerade zum Spieler der Saison gewählt. Alle wollen etwas von ihm, alle ziehen an Shinta Appelkamp. Was der Verein tut, um das Talent zu schützen. Welche Ansage Vorstand Klaus Allofs an den DFB macht.