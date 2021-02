Keine sechs Monate vor dem Start : Japans Olympia-Organisationschef tritt nach sexistischen Äußerungen zurück

Protest gegen Yoshiro Mori. Der Organisationschef der Olympischen Spiele in Tokio steht nach einer abfälligen Aussage gegenüber Frauen in der Kritik Foto: AFP/PHILIP FONG

Tokio Keine sechs Monate vor den geplanten Olympischen Spielen müssen die Olympia-Macher in Tokio die Führungsspitze auswechseln. Organisationschef Yoshiro Mori tritt wegen abfälliger Äußerungen über Frauen zurück.

Mori hatte Medienberichten zufolge in der vergangenen Woche in einer Sitzung des japanischen Olympia-Komitees (JOC) gesagt, Frauen würden Meetings in die Länge ziehen, weil sie „Schwierigkeiten haben, sich präzise auszudrücken“. Treffen mit vielen Teilnehmerinnen würden daher „viel Zeit in Anspruch nehmen“.