Kuntz vorab informiert : Olympia war kein Ziel für Thomas Müller

München Bayern Münchens Thomas Müller hat selbst eine Berücksichtigung für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio abgelehnt. Im Gegensatz zu anderen Ex-Nationalspielern war er nicht auf die für eine Teilnahme notwendige Anti-Doping-Liste gesetzt worden.

Für Bayern-Profi Thomas Müller war eine Teilnahme am olympischen Fußball-Turnier in Tokio in diesem Sommer nach eigenen Angaben kein Ziel. „Olympia spielt in meinen Planungen keine Rolle. Darüber habe ich schon vor längerer Zeit Stefan Kuntz informiert“, sagte der Weltmeister von 2014 der „Bild“-Zeitung (Freitag).