Olympische Spiele : Florida bietet sich als Ausrichter an

Tokio Tokio unternimmt weiterhin große Anstrengungen, um die Ausführung der Olympischen Spiele im Sommer zu gewährleisten. Trotz der Pandemie sucht Japan jetzt medizinisches Personal für die Spiele. Unterdessen hat sich ein US-Bundesstaat als Ersatz ins Gespräch gebracht.

Die japanische Regierung will trotz der aktuell starken Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) rund 10.000 Personen aus dem medizinischen Bereich rekrutieren. Man werde das benötigte Personal bitten, während der Spiele jeweils für etwa fünf Tage zu arbeiten, sagte Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto am Dienstag im Parlament.

Japan kämpft derzeit mit einer dritten Infektionswelle. Tokio und weitere Regionen des Landes befinden sich im Ausnahmezustand. In der vergangenen Woche hatte der Präsident der größten ärztlichen Vereinigung des Landes gewarnt, dass es unter den derzeitigen Bedingungen unmöglich sei, ausländische Besucher bei einer Coronainfektion in Krankenhäuser zu bringen.

Unterdessen hat sich Florida mit einem unrealistischen Vorschlag als Ausrichter bei einer möglichen Absage ins Gespräch gebracht. Jimmy Patronis, Chef-Haushälter des Bundesstaats, erklärte in einem Offenen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach, dieser solle in Erwägung ziehen, "die Olympischen Spiele von Tokio in die USA, genauer gesagt nach Florida zu verlegen".