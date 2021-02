Nach Sturm der Entrüstung : Japans Olympia-Chef entschuldigt sich für sexistische Aussage

Tokio Meetings mit Frauen dauern zu lange, weil sie "Schwierigkeiten haben, sich präzise auszudrücken" – für diese Aussage hat sich Yoshiro Mori, Vorsitzender des japanischen Olympia-Komitees, nach öffentlicher Kritik nun entschuldigt.

Der Vorsitzende des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele in Tokio , Yoshiro Mori, hat sich für seine sexistische Aussage über Frauen in Meetings entschuldigt. "Wenn die Rufe nach meinem Rücktritt lauter werden, könnte ich gezwungen sein, zurückzutreten", räumte der 83-Jährige im Gespräch mit der Zeitung Mainichi Shimbun sogar ein: "Es war gedankenlos. Ich möchte mich entschuldigen."

Medienberichten zufolge hatte Mori am Mittwoch bei einer Sitzung des japanischen Olympia-Komitees (JOC) gesagt, Frauen würden Sitzungen in die Länge ziehen, weil sie "Schwierigkeiten haben, sich präzise auszudrücken". Treffen mit vielen Teilnehmerinnen würden daher "viel Zeit in Anspruch nehmen".