„Hätte niemals stattfinden dürfen“ : Ogier gewinnt verkürzte Rallye Mexiko - und übt Kritik

Köln Sebastien Ogier hat die Rallye Mexiko gewonnen. Wegen der Corona-Pandemie war die Saison verkürzt worden. Der 36-Jährige übte dennoch Kritik, weil die Rallye nicht direkt abgesagt worden war.

Der dritte Lauf der Saison wurde am Samstag nach 21 von 24 geplanten Wertungsprüfungen vorzeitig beendet. Die Organisatoren der Rallye, zu deren Großsponsoren makabererweise die mexikanische Corona-Brauerei zählt, rechtfertigten ihre am Samstagnachmittag (Ortszeit) im laufenden Rennbetrieb getroffene Entscheidung damit, "es den Teams und den Medien zu ermöglichen, in Erwartung der bevorstehenden Schließung ihrer Grenzen wegen COVID-19 in ihre Länder zurückzukehren".