Schnelles Internet für Hückeswagen : Bürgerinfo wegen Corona-Virus abgesagt

Hückeswagen Der Ausbau mit Glasfaser für schnelleres Internet in den Außenbezirken geht unvermindert weiter.

Der Ausbau für schnelles Internet geht unvermindert weiter. Die nächste Informationsveranstaltung für betroffene Anwohner, die am kommenden Dienstag, 10. März, 19 Uhr, eigentlich in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth hätte stattfinden sollte, wurde jedoch wegen des Coronavirus abgesagt. Etwa 300 Haushalte in den Bauclustern fünf und neun waren eigens dafür angeschrieben und eingeladen worden. Nachteile entstehen den Bürgern durch die Absage nicht, denn insbesondere wer einen geförderten Glasfaseranschluss erhalten kann, für den ist es wichtig, schnellstmöglich die in der Einladung beiliegende „Nutzungsvereinbarung für lichtwellenleiterbasierte Grundstücks- und Gebäudenetze“ (NVGG) bei der BEW einrzueichen und damit schriftlich zu bestätigen, dass man Interesse oder eben auch kein Interesse an einem kostenlosen Glasfaseranschluss hat. „Es müssen sich also auch die Bürger melden, die keinen Anschluss haben wollen, damit wir den schriftlichen Nachweis darüber haben“, sagt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath.