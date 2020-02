Motorsport statt Fußball : Stadion des VfB Stuttgart soll zur Formel-E-Rennstrecke werden

Stuttgart Die Stadt Stuttgart hat einem Medienbericht zufolge grundsätzlich Interesse an der Austragung eines Rennens der Formel E. Demnach sehen die Pläne vor, das die Rennstrecke durch das Stadion des VfB Stuttgart führt.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, gibt es Gespräche darüber, ob die baden-württembergische Landeshauptstadt neben Berlin als zweiter deutscher Standort in den Rennkalender aufgenommen wird.

„Wir bleiben offen für die Möglichkeit, dass mehr als ein Rennen in Deutschland ausgetragen wird“, teilte die Formel E am Mittwoch auf Anfrage mit, ohne Stuttgart als Kandidaten näher kommentieren zu wollen. „Wir erhalten viel Interesse und führen Gespräche mit Städten auf der ganzen Welt.“

In Berlin ist die Formel E in diesem Jahr am 21. Juni zu Gast. Die deutsche Hauptstadt ist als einzige Stadt seit der Premierensaison 2014/2015 stets Austragungsort für die Elektroflitzer gewesen.