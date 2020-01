Motorradsturz bei Rallye Dakar : Niederländer in kritischem Zustand

Ein Motorradfahrer fährt bei der Rallye Dakar durch Sand (Symbolbild). Foto: dpa/Bernat Armangue

Haradh Der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver befindet sich nach einem Unfall bei der Rallye Dakar in einem kritischen Zustand. Es ist der zweite schwere Unfall in diesem Jahr. Am Sonntag war ein portugiesischer Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP war der 48-Jährige am Donnerstag auf der elften Etappe nach Haradh gestürzt. Straver sei für rund zehn Minuten ohne Herzschlag gewesen. Ärzte hätten ihn wiederbelebt, ehe er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Riad geflogen wurde. Dort wurde nach Angaben seiner Frau auch der Bruch eines Halswirbels festgestellt.

Erst am Sonntag war der portugiesische Motorradpilot Paulo Gonçalves nach einem Sturz auf der siebten Etappe gestorben. Der Tod des 40-Jährigen bei der Premiere des Events in Saudi-Arabien war der erste eines Fahrers bei der Rallye Dakar seit fünf Jahren gewesen.

(eh/dpa)