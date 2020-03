Coronavirus : Ostermarkt wird wegen Corona abgesagt

Die Landfrauen werden in diesem Jahr zu Ostern keinen Markt auf Haus Riswick veranstalten. Weitere Events stehen auf der Kippe.

Die Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve zieht Kreise: Der beliebte Ostermarkt auf Rswick wird in diesem Jahr ausfallen. Das teilten die Landfrauen jetzt mit: Seitens der Landwirtschaftskammer NRW werde die Empfehlung des Kreises umgesetzt und somit stehe das Gelände des Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick in Kleve für den Ostermarkt nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung, so Marlies Wollschläger für die Landfrauen. Daher muss der für 21. und 22. März 2020 geplante 35. Ostermarkt ausfallen und es wird in diesem Jahr keinen Ersatztermin geben.