19 Jahre alte Rennfahrerin : Flörsch wird erste Fixstarterin in der Formel 3

Flörsch wird erste Fixstarterin in der Formel 3

Köln Sophia Flörsch bekommt als erste Frau einen festen Startplatz in der Formel 3. In der Serie fährt auch ein junger Schumacher.

Die 19-Jährige aus München geht in der kommenden Saison für das spanische Team Campos Racing an den Start. Das gaben der Rennstall und die Serie gut dreieinhalb Wochen vor dem Auftakt in Bahrain (22. März) bekannt.