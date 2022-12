Begeisterter Empfang für Vize-Weltmeister Tausende Fans feiern französische Nationalmannschaft in Paris

Tausende Fans haben der französischen Fußball-Nationalmannschaft in Paris trotz der Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien einen begeisterten Empfang bereitet. Das Team um Topstar Kylian Mbappe präsentierte sich am Montagabend gegen 21.40 Uhr auf dem Balkon des Hotel Crillon am Place de la Concorde den wartenden Anhängern und bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Wochen.