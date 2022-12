England, Spanien, Frankreich Wo gleich nach der WM weiter gekickt wird

Die italienische Serie startet am 4. Januar wieder durch, die niederländische Eredivisie am 6. Januar. Wer den deutschen Profifußball verfolgen will, muss sich sogar noch länger in Geduld üben. Am 20. Januar kehrt die Bundesliga mit einem Kracher zurück, wenn RB Leipzig den FC Bayern München begrüßt. Die Begegnung gibt es live im Free-Tv bei Sat 1 zu sehen. Bereits vier Tage später zeigt Sat.1 zudem die Bayern-Partie gegen den 1. FC Köln. Die 2. Bundesliga nimmt sich noch eine längere Auszeit und beendet erst am 27. Januar ihre Winterpause. Zu dem Zeitpunkt hat die erste schottische Liga bereits sechs Spieltage abgespult. Die 3. Liga ist früher dran: Am 13. Januar begrüßt der FSV Zwickau den VfB Oldenburg.