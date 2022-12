„Hat uns stolz gemacht“ Macron adelt Frankreich-Star Mbappé – doch der ist untröstlich

Umso mehr drehte er nach der Einwechslung der Bundesliga-Profis Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) und Kingsley Coman (Bayern München) auf. Als erstem Spieler seit dem Engländer Geoff Hurst 1966 gelang Mbappé ein Dreierpack in einem WM-Finale. Mit seinem Tor beim Endspiel-Sieg 2018 gegen Kroatien kommt er auf insgesamt vier Treffer in WM-Finals - so viele wie kein anderer Spieler. „Kylian hat wirklich seine Fußstapfen hinterlassen in diesem Finale“, lobte Trainer Didier Deschamps seinen Superstar. „Es war eine WM der Rekorde.“