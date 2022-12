Nach WM-Titel mit Argentinien Warum Messi nicht der Größte ist – aber zu einer illustren Runde gehört

Ist er jetzt der Größte aller Zeiten? Nein! DEN Größten aller Zeiten gibt es nicht. Was Superstar Lionel Messi aber in jedem Fall ist: Fußball-Weltmeister, einer von den ganz großen Spielern der Geschichte. Aber die Diskussion um den GOAT (Greatest of all time, englisch), die vor allem in den sozialen Netzwerken nun wieder geführt, ist sinnlos. An vielen Stellen war nach dem monumentalen WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich die Rede davon, dass der Name Messi nun weit vor seinem verstorbenen Landsmann Diego Maradona und vor dem Brasilianer Pelé genannt werden müsse. Das ist aber falsch.