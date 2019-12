Wer folgt auf Trainer Walter? : Keine Schonfrist mehr für Hitzlsperger beim VfB Stuttgart

Stuttgart Thomas Hitzlsperger ist noch immer ein Novize. Der Ex-Profi ist noch keine 75 Tage Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, seine Erfahrungen als Funktionär im Profifußball bleiben überschaubar. Die nächste Trainerentscheidung ist für ihn aber sehr wichtig.

Anfang Juni 2016 kehrte der ehemalige Kapitän mit einer Jobbeschreibung zu seinem Ex-Klub zurück, die zu lang war für Visitenkarten. Vom „Beauftragten des Vorstandes in der Schnittstelle zwischen der Vereinsführung und dem Lizenzspielerbereich“ arbeitete er sich in etwas mehr als drei Jahren zum Chef des Nachwuchsleistungszentrums, zum Sportvorstand und inzwischen zum Vorstandsvorsitzenden hoch.

Wer auch immer zum Trainingsauftakt am 6. Januar oder in den Tagen danach die Verantwortung übernimmt und am 29. Januar beim Heimspiel gegen den Verfolger 1. FC Heidenheim auf der Bank sitzt - es ist wohl der letzte Versuch für Hitzlsperger. Einen verpassten Aufstieg kann sich auch der mit großem Vertrauensvorschuss gestartete und beliebte Ex-Profi, der am Freitag nicht zu erreichen war, nicht leisten.