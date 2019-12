Stuttgart weist Anschuldigung zurück : Wirbel um Identität von VfB-Profi Wamangituka

Stuttgart Wirbel um Silas Wamangituka vom VfB Stuttgart. Einem Bericht der „L'Equipe“ zufolge soll der Angreifer unter einer falschen Identität spielen. Der VfB wies die Anschuldigung entschieden zurück.

Zweitligist VfB Stuttgart hat Medienberichte über die angeblich falsche Identität seines kongolesischen Profis Silas Wamangituka entschieden zurückgewiesen. "Es gibt keinen Grund an der Richtigkeit der Unterlagen zu zweifeln", sagte Trainer Tim Walter am Freitag.

"Für uns gibt es gar keine Zweifel", betonte Walter, "deshalb versuche ich ihn mit allem, was ich habe, zu unterstützen." Er werde das Thema intern nicht weiter ansprechen und mit dem Stürmer "umgehen, wie wir es bisher getan haben. Ich bin immer für den Jungen da, daher ändert sich dadurch nichts." Wamangituka, der in zwölf Ligaspielen vier Tore erzielt hat, sei auch am Montag (20.30 Uhr/Sky) in Darmstadt "ein Kandidat für die Startelf", meinte Walter.