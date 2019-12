Nach nur einem halben Jahr : Tim Walter nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart

Stuttgart Das Spiel in Hannover war für Tim Walter tatsächlich das letzte als Trainer des VfB Stuttgart. Nach der Winterpause soll es bei den Schwaben wieder mal einen Neuanfang geben. Ein neuer Coach soll die Rückkehr in die Bundesliga sichern.

Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Tim Walter getrennt. Der schwäbische Fußball-Zweitligist reagierte damit auf den anhaltenden Negativtrend vor der Winterpause und sah offenbar den angestrebten Aufstieg mit Walter in Gefahr. „Es war unser Wunsch und unser klares Ziel, gemeinsam mit Tim Walter unsere kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen: die Rückkehr in die Bundesliga und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Montag in einer Vereinsmitteilung. In den vergangenen Wochen und auch nach dem Spiel in Hannover seien „viele intensive Gespräche“ geführt worden.