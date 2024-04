Torwart bleibt zwei weitere Jahre beim VfB Nübel verlängert beim FC Bayern bis 2029 – und Stuttgart profitiert

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Seit dieser Spielzeit ist er an den aktuellen Tabellendritten VfB Stuttgart ausgeliehen. In seiner ersten Saison kam er bei den Bayern nur auf vier Pflichtspiele. Fortan wollte er nicht mehr hinter Neuer die Nummer zwei sein. Von 2021 bis 2023 spielte er auf Leihbasis für AS Monaco. „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung und das Vertrauen, das mir der FC Bayern entgegenbringt, gleichzeitig fühle ich mich in Stuttgart sehr wohl“, kommentierte Nübel: „Ich will mit dem VfB erfolgreich sein und so auch persönlich die nächsten Schritte gehen.“