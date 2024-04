Stuttgart gewinnt in Dortmund Guirassy verdirbt BVB die Geburtstagsparty fürs Stadion

Andererseits bekam auch der VfB eine Stunde lang weder seinen neuen Nationalspieler Deniz Undav noch Guirassy in Szene gesetzt: Das lag vor allem am selten funktionierenden Zusammenspiel von Millot und Chris Führich. Mats Hummels in seinem 499. BVB-Pflichtspiel und Nico Schlotterbeck waren zudem in der Dortmunder Innenverteidigung kaum ins Wanken zu bringen - bis Guirassy nach guter Vorbereitung durch Jamie Leweling doch zuschlug.