Rose, Hütter, Terzic : Wie der Fußball seine gehypten Trainer stutzt

Meinung Düsseldorf Vor Monaten noch schlug Marco Rose und Adi Hütter Begeisterung entgegen. Nun ist es Enttäuschung. Es sind zwei Beispiele, wie der Karriereplan von Trainern Widerstände auslöst. Dortmunds Edin Terzic bindet seiner Zukunft derweil einen anderen Klotz ans Bein.

Roses Nachfolger in Mönchengladbach heißt Adi Hütter. Der war drauf und dran, die Eintracht erstmals in die Champions League zu führen. Dann gab er seinen Wechsel an den Niederrhein bekannt. Seitdem verspielt Frankfurt die Champions-League-Teilnahme. Am Main ist Begeisterung für Hütter Verärgerung über ihn gewichen, und in Mönchengladbach wird ihn das Umfeld nach seinem Schlingerkurs in Frankfurt reserviert empfangen, geht doch mit Rose gerade erst einer, der etwas aufbauen wollte und dann doch nach zwei Jahren schnell das bessere Weite in Dortmund sucht.