1:1 in Darmstadt : Stuttgart verpasst Sprung auf Platz zwei

Darmstadt Der VfB Stuttgart ist auch im vierten Auswärtsspiel hintereinander sieglos geblieben und hat den Sprung auf Rang zwei der 2. Bundesliga verpasst. Beim SV Darmstadt 98 gab es im letzten Spiel der Hinrunde ein 1:1 (1:1).

Der VfB Stuttgart hat zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst. Die Schwaben mussten sich am 17. Spieltag bei Darmstadt 98 mit einem 1:1 (1:1) zufrieden geben. Hinter dem zuletzt schwächelnden Hamburger SV gehen die Stuttgarter (beide 30 Punkte) von Relegationsplatz drei aus in die Rückrunde, Herbstmeister Arminia Bielefeld hat vier Zähler Vorsprung auf das Verfolgerduo.

Tobias Kempe (20.) hatte die Darmstädter, die ein Vier-Punkte-Polster auf Relegationsrang 16 in die am Freitag beginnende zweite Saisonhälfte mitnehmen, in Führung gebracht. Borna Sosa (45.) sorgte dafür, dass der Bundesliga-Absteiger nach zuletzt drei Auswärtsniederlagen in Serie auf fremdem Platz wieder punktete.