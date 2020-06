Schweizer Bundesanwaltschaft : Verfahren gegen Blatter ausgeweitet

Berlin Dem ehemaligen Fifa-Präsidenten Joseph Blatter droht weiterer juristischer Ärger. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den 84-Jährigen wegen einer Millionenzahlung der Fifa an den Verband von Trinidad und Tobago.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) ermittelt gegen den 84-Jährigen im Fall einer Millionenzahlung des Weltverbands an den Nationalverband in Trinidad und Tobago (TTFF) aus dem Jahr 2010. Das geht aus Dokumenten der Behörde hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Beschuldigte Personen sind demnach zudem zwei weitere frühere Top-Funktionäre der Fifa. Vorgeworfen wird Blatter, der von 1998 bis 2015 an der Fifa-Spitze stand, ungetreue Geschäftsbesorgung. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur AP berichtet.