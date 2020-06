„Systematische Prozessverschleppung“ : Zwanziger, Niersbach und Co. sollen Prozesskosten zahlen

Zwanziger, Niersbach und Co. sollen Prozesskosten zahlen

Wolfgang Niersbach trifft am Bundesstrafgericht in Bellinzona ein. Foto: dpa/Samuel Golay

Bern Die früheren Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes sollen nach dem Willen der Schweizer Bundesanwaltschaft die Kosten des geplatzten Sommermärchen-Prozesses tragen. Laut Medienberichten fordert die BA zudem Schadenersatz.

Der Prozess, bei dem es im Kern um die ominösen 6,7 Millionen Euro ging, die den DFB im Herbst 2015 in eine tiefe Krise gerissen haben, war am 27. April gescheitert. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit der WM 2006 (Betrug beziehungsweise im Fall von Niersbach Beihilfe dazu) sind verjährt. Auch wegen der Corona-Krise war es zu keiner fortlaufenden Verhandlung gekommen. Anhängig ist in Deutschland noch eine Klage der Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht. Ob und wann eine Hauptverhandlung stattfindet, ist derzeit offen.