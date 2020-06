Erster Geister-Sieg : Union feiert Befreiungsschlag in Köln

Union feiert Befreiungsschlag in Köln

Köln Union Berlin steht ganz dicht vor dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Eisernen gewannen das Aufsteiger-Duell beim 1. FC Köln und haben nach dem ersten Geister-Sieg nach der Corona-Pause drei Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Union Berlin hat den Bann im Abstiegskampf gebrochen und darf nun beinahe schon für die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga planen. Im Aufsteigerduell beim 1. FC Köln feierten die Köpenicker mit 2:1 (1:0) ihren ersten Sieg seit Ende Februar, drei Spiele vor Schluss wuchs der Abstand auf die Abstiegszone damit auf komfortable sieben Zähler an. Für die punktgleichen Kölner setzte sich der Sinkflug seit der Coronapause indes ungebremst fort.

Seit der Unterbrechung hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nicht gewonnen, am Samstag sorgten die Berliner Marvin Friedrich (39.) und Christian Gentner (67.) dafür, dass es so bleibt. Jhon Cordoba (90.+2) erzielte den Treffer zum Endstand. Dank des starken Zwischenspurts nach der Gisdol-Verpflichtung im Winter sind die Abstiegssorgen in Köln dennoch überschaubar.