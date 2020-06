Anzeige wegen Körperverletzung : Polizei Mönchengladbach ermittelt nach lautem Liebesspiel im Garten

Die Polizei musste am Donnerstag wegen eines eskalierenden Konflikts anrücken. Angefangen hatte alles mit einem Liebesspiel in einem Garten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Ein Akt, der eigentlich einer Versöhnung dienen sollte, hat in Mönchengladbach am Ende für ziemlich viel Ärger gesorgt. Ein Paar hatte sich im Garten lautstark geliebt. Das alles geschah neben einem Kinderspielplatz.

Die Polizei in Mönchengladbach war am Donnerstagabend mit mehreren Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz, weil das lautstarke Liebesspiel in einem Garten in Eicken eine Konfliktsituation heraufbeschwor.