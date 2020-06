Krimi und Corona : Miss Marple ermittelt vor 25 Zuschauern

Das Theater an der Luegallee hat den Spielbetrieb wiederaufgenommen. Man freut sich „wie Bolle“ über das Publikum. Und dessen Fantasie ist voll gefordert - etwa, wenn es heißt: Küss mich“.

Das Theater an der Luegallee ist ein Vorreiter unter den Bühnen Düsseldorfs - neben der gleichfalls wieder geöffneten Theaterkantine in Flingern. Bei der Premiere des Krimis „Miss Marple ermittelt - Scherz beiseite“ waren die ersten Reihen unmittelbar an der Spielfläche mit rotem Damast verhüllt und nur 25 Zuschauer zugelassen. Christiane Reichert, die rührige Chefin des Zimmertheaters in Oberkassel, hat die kniffligen Corona-Auflagen mustergültig erfüllt. Was sie vorab auch erklärt: „Herzlich willkommen zurück“, begrüßt sie die Gäste, die sich locker im Raum verteilen, einzeln, zu zweit oder auch mal zu dritt. „Nach zehn Wochen Zwangspause dürfen wir wieder spielen. Wir müssen auch auf der Bühne den Mindestabstand einhalten. In einer Szene brauchen wir allerdings Ihre Hilfe“, fährt sie fort und lächelt. Wenn jemand sage „küss mich“ solle sich das Publikum den erotischsten und sinnlichsten Kuss vorstellen, „den hätten Sie gesehen, aber den darf es wegen Corona nicht geben.“

In der Night of Light erstrahlt das Theater in Rot

Corona-Aktion in Krefeld : In der Night of Light erstrahlt das Theater in Rot

Sie ist es auch, die völlig verstört eine soeben entdeckte Anzeige im Kurier vorliest: Am heutigen 13.Oktober, einem Freitag, werde um 18.30 Uhr ein Mord geschehen, und zwar auf Little Paddocks. Das scheucht die Bewohner auf, darunter Julia Simmons (Nadine Karbacher), die besonders nervös erscheint und dafür ihre Gründe hat. Alle beschleicht ein mulmiges Gefühl, zumal selbst die zufällig anwesende Miss Marple vieldeutig raunt: „Wer wird das Opfer sein?“ Einzig die elegante Hausherrin Letitia Blacklock (Saskia Leder) gibt sich kühl und furchtlos. Sie hält die Annonce für einen geschmacklosen Scherz, lädt just am frühen Abend Nachbarn ein. Beim Glockenschlag halb sieben verstummt die Unterhaltung, das Grüppchen verharrt in gespannter Erwartung. Was wird jetzt passieren? Ein Kurzschluss taucht den gediegenen Salon in Finsternis. Es fällt ein Schuss, jemand lässt sein Leben. Der angekündigte Mord wurde tatsächlich ausgeführt.