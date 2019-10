Auswärtsfluch hält an : U21 erkämpft sich 1:1 bei Europameister Spanien

Cordoba Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Härtetest zum 40-jährigen Jubiläum mit einem Unentschieden beendet. Das Team von Trainer Stefan Kuntz trennte 1:1 (1:1) von Europameister Spanien.

Kuntz fügte hinzu: "Nach dem 1:0 waren wir verunsichert und sind zwischenzeitlich von unserer Linie abgewichen. Nach dem Ausgleich waren wir aber absolut auf Augenhöhe und haben sehr gut verteidigt." Torhüter Lennart Grill sah im Unentschieden ebenfalls "auf keinen Fall einen Dämpfer". Manu Garcia (10.) hatte früh die verdiente Führung der Hausherren besorgt, Schlotterbeck (32.) konnte noch vor der Pause im Anschluss an eine Ecke ausgleichen. Orestis Kiomourtzoglou sah bei seiner Premiere in der deutschen U21 wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.).

Kuntz wollte im ersten echten Härtetest seiner runderneuerten Mannschaft sehen, "woran es ihr noch fehlt, oder ob sie schon auf diesem Niveau mithalten kann". Das konnte sie in der Anfangsphase mit nur noch zwei Vize-Europameistern in der Startelf nicht.

Zur Halbzeit tauschte Kuntz achtmal und brachte mit Kiomourtzoglou und Mergim Berisha zwei weitere Debütanten. Deutschland hatte in der nun deutlich zerfahreneren Partie fortan leichte Vorteile, wurde bis auf einen Außennetzschuss von Johannes Eggestein (55.) aber nicht wirklich zwingend. Erst in den letzten 20 Minuten übernahm die Furia Roja wieder die Kontrolle, Oihan Sancet (75.) scheiterte bei der besten Chance allein vorm eingewechselten Lennart Grill.

Bereits am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) geht es für die deutsche Mannschaft mit dem zweiten Spiel in der EM-Qualifikation weiter. In Bosnien-Herzegowina will die Kuntz-Elf nach dem souveränen 5:1 zum Auftakt gegen Wales den nächsten Pflichtsieg einfahren.