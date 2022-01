Generalprobe geglückt : Deutsche Handballer schlagen Frankreich in letzter Sekunde

Wetzlar Die deutschen Handballer haben sich kurz vor der EM noch einmal mächtig Selbstvertrauen geholt und Frankreich im letzten Test geschlagen – in letzter Sekunde.

Generalprobe geglückt, die EM kann kommen: Die deutschen Handballer haben ihren ultimativen Härtetest gegen Olympiasieger Frankreich mit Bravour bestanden. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte das französische Starensemble durch ein Tor von Luca Witzke in der Schluss-Sekunde mit 35:34 (14:18) und steigt mit reichlich Selbstvertrauen in den Flieger nach Bratislava .

Schon den ersten EM-Test gegen die Schweiz hatte die mit neun Turnierdebütanten gespickte DHB-Auswahl am Freitag mit 30:26 für sich entschieden. Und so reist die deutsche Mannschaft am Mittwoch bestens gelaunt in den Vorrundenspielort nach Bratislava. Dort trifft sie in der ersten Turnierphase zunächst auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).