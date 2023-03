Erneutes Quali-Aus Deutsche U19-Nationalmannschaft schaut bei der EM wieder nur zu

Deutschlands U19-Nationalmannschaft ist zum vierten Mal in Serie in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft gescheitert. Die Juniorenauswahl des Deutschen Fußball-Bundes kam am Samstag im zweiten Spiel der entscheidenden Qualifikationsrunde in Bremen nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Belgien hinaus. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier vor dem abschließenden Duell mit Slowenien am Dienstag mit einem Punkt auf dem letzten Platz der Vierergruppe und hat keine Chance mehr auf das EM-Ticket.