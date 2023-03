„Leidenschaft und Begeisterung“ Das fordert Flick wirklich von seinem DFB-Team

Er hat’s schon wieder getan. Im Sommer 2021, Hansi Flick (58) war gerade ins hohe Amt des Fußball-Bundestrainers gelangt, sagte er: „Wir wollen wieder begeisternden Fußball spielen. Wir müssen Leidenschaft auf den Platz bringen.“ Anderthalb Jahre später sitzt er in Frankfurt am Main auf dem Podium neben dem blendend gelaunten neuen Sportdirektor Rudi Völler und erklärt: „Wir erwarten, dass jeder Einzelne mit Begeisterung und Leidenschaft auf dem Platz steht.“ An den Herausforderungen hat sich also vor dem Start ins nächste Länderspieljahr mit den Partien gegen Peru (Samstag in Mainz) und Belgien (Dienstag, 28. März, in Köln) nichts geändert. Was aber war in der Zwischenzeit?