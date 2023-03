Hoffnung nach dem Erdbeben Kuntz' besondere EM-Mission in der Türkei

Nach der verpassten WM 2022, als seine Auswahl in den Playoffs scheiterte, ist die EM-Teilnahme auch für Kuntz enorm wichtig. Nach schwächeren Leistungen in der Nations League stand der Coach in der türkischen Öffentlichkeit zeitweise stark in der Kritik. In der Quali-Gruppe mit Lettland und Wales als weitere Gegner will die Türkei mindestens Rang zwei erreichen. „Kroatien und Wales liegen in der Weltrangliste weit vor uns“, sagte Kuntz. „Aber wenn wir zur EM wollen, müssen wir uns in dieser Gruppe durchsetze­­­n.“