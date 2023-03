Schlafpläne, Atemanalyse und Metaverse Bierhoff skizziert Deutschlands Weg zum WM-Titel 2030

Das Thema, das sich Oliver Bierhoff für seine Vision ausgesucht hat, könnte populärer kaum sein. Und kaum naheliegender für einen Mann, der 18 Jahre lang den Bereich Nationalmannschaft im Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemanagt hat. Bierhoff beschreibt, wie Deutschland 2030 Fußball-Weltmeister wird. „Der 14. Juli 2030. Ractangular Stadium, Australien. […] Wildfremde Menschen liegen sich in den Armen. Tränen fließen. Unten auf dem Rasen macht sich Jamal Musiala auf den Weg. […] Musiala, Kapitän der Nationalmannschaft, nimmt die Trophäe in beide Hände, sieht sie an. […] Deutschland ist Weltmeister!“