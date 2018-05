Länderspiel: Neun Bundesliga-Legionäre im Österreich-Kader für Test gegen DFB-Elf

Neun Bundesliga-Legionäre stehen im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Russland, Brasilien und Deutschland. Trainer Franco Foda berief für die drei Partien insgesamt 27 Spieler, darunter vier Neulinge.

Österreich, das sich nicht für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) qualifiziert hat, trifft am 2. Juni in Klagenfurt auf Weltmeister Deutschland. Am 30. Mai geht es in Innsbruck gegen den WM-Gastgeber, am 10. Juni empfangen die Österreicher zudem Rekordweltmeister Brasilien in Wien.