Premier League: Manuel Pellegrini neuer Cheftrainer bei West Ham United

Manuel Der englische Erstligist West Ham United hat Manuel Pellegrini als neuen Teammanager verpflichtet. Der 64-jährige Chilene unterzeichnete bei den Londonern einen Dreijahresvertrag.

"Er ist ein Gewinner, der weiß, was es heißt, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein und das treibt ihn an", sagte Klubbesitzer David Sullivan. "Manuel ist der erste West-Ham-Teammanager, der einen englischen Meistertitel in seiner Vita vorweisen kann, und wir glauben, dass diese Erfahrung, Qualität und der Nachweis Teams besser zu machen, dafür sorgen wird, dass er bei uns erfolgreich sein wird."