Tennis-Bundesliga : In Neuss steigt die Vorfreude auf die neue Saison

Teamcaptain Clinton Thomson, BW-Vorsitzender Abraam Savvidis und Teammanager Marius Zay (v.l.) freuen sich auf die neue Saison in der Tennis-Bundesliga. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der TC BW Neuss spielt als Rekordmeister eine wichtige Rolle in der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse. Da passt es geradezu perfekt, dass vor der 50. Bundesliga-Saison an der Jahnstraße Aufbruchstimmung zu spüren ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Anderthalb Wochen sind es noch, bis die Jubiläumssaison in der Tennis-Bundesliga beginnt. Dann startet der TC BW Neuss mit einem Auswärtsspiel beim Lokalrivalen Rochusclub Düsseldorf in die bereits 50. Spielzeit der deutschen Eliteklasse. Doch bei der Pressekonferenz anlässlich der neuen Spielzeit vermittelten die Verantwortlichen des Rekordmeisters im Klubheim an der Jahnstraße nicht den Eindruck, als bräuchten sie die Vorlaufzeit noch. Teammanager Marius Zay und Teamcaptain Clinton Thomson wirkten bestens präpariert und voller Vorfreude. Ginge es nach ihnen, könnte es bestimmt auch schon am Wochenende losgehen.

„Für uns ist es ein Highlight und eine Ehre als Verein, in Neuss wieder Bundesliga-Tennis präsentieren zu können“, meinte zur Begrüßung BW-Vorsitzender Abraam Savvidis. Bescheidene Worte aus den Reihen des zehnmaligen Deutschen Meisters. Doch an der Jahnstraße haben sie trotz der ruhmreichen Vergangenheit eben auch schwere Zeiten hinter sich, ziemlich frisch sind noch die Erinnerungen an den bislang letzten Erstliga-Abstieg im Jahr 2018. Doch dieser Unfall ist längst repariert, unter der Leitung des Duo Zay/Thomson hat mit dem Aufstieg 2019 ein sportlicher Aufwärtstrend eingesetzt, der nach der Corona-bedingten Saisonabsage 2020 im vergangenen Jahr mit Platz vier eindrucksvoll bestätigt wurde. Doch nicht nur in der Bundesliga geht es an der Jahnstraße nach vorne. Die verstärkte Jugendarbeit zahlt sich, was sich einerseits in sportlichen Erfolgen niederschlägt, andererseits aber auch einen großen Anteil an der positiven Mitgliederentwicklung hat. In nicht allzu ferner Zukunft wollen die Blau-Weissen wieder die 500er-Marke überschreiten. Dabei könnte auch helfen, dass die bauliche Infrastruktur an der Jahnstraße sich im nächsten Jahr deutlich verbessert. Mit Hilfe von Fördermitteln des Landes nimmt die Stadt Geld in die Hand, um überdachte Tennis-Hartplätze und einen Fitnesstrainingsraum (für Leistungssportler) zu errichten, wobei der benachbarte HTC SW Neuss die Infrastruktur gleichberechtigt mitbenutzen wird. „Die Stadt unterstützt uns maßgeblich, dafür sind wir sehr dankbar“, betonte Savvidis. Auch wenn alle auf dem Teppich bleiben bei Blau-Weiss, Aufbruchstimmung ist schon zu spüren auf der altehrwürdigen Tennisanlage im Stadionviertel.

Info Diese Spiele kommen auf den TC BW Neuss zu 1. Spieltag: Rochusclub Düsseldorf (A), Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr 2. Spieltag: TG GW Mannheim (H), Freitag, 8. Juli, 13 Uhr 3. Spieltag: TC Großhesselohe (H), Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr 4. Spieltag: TK Kurhaus Aachen (A), Sonntag, 17. Juli, 11 Uhr 5. Spieltag: TC Bredeney (H), Sonntag, 24. Juli, 11 Uhr 6. Spieltag: HTC BW Krefeld (H), Sonntag, 31. Juli, 11 Uhr 7. Spieltag: Gladbacher HTC (A), Sonntag, 7. August, 11 Uhr 8. Spieltag: TC Ludwigshafen (H), Freitag, 12. August, 13 Uhr 9. Spieltag: Rosenheim (A), Sonntag, 14 August, 11 Uhr