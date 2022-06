Leichtathletik : TTR 08 zahlt erneut Lehrgeld

Christopher Reiß, Daniel Schäffkes, Lennard Böge, Jan Baumgarten und Alexander Gossmann (von links) vom Bundesliga-Team des TTR 08. Foto: TTR 08

Ratingen Im zweiten Zweitliga-Triathlon der Vereinsgeschichte läuft in Eutin nicht alles rund für das TTR 08 – die ersatzgeschwächten Ratinger werden 16. und damit Drittletzter. Cheftrainer Georg Mantyk blickt aber bereits nach vorne und will Lehren ziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im schleswig-holsteinischen Eutin ging das Triathlon Team Ratingen (TTR) 08 zum zweiten Mal auf Punktejagd in der 2. Bundesliga. Am Ende standen Rang 16 und weitere Erfahrungen in der zweithöchsten Liga für die junge Mannschaft des TTR zu Buche. Ersatzgeschwächt konnte das Quintett mit den Top-Teams im Oberhaus nicht mithalten. Den Tagessieg sicherten sich die Herren von triathlon.one Witten II.

„Wir sind insgesamt nicht unzufrieden“, formulierte Cheftrainer Georg Mantyk dennoch ein positives Fazit. „Uns fehlten mit Leon Vollstedt und Jan Ortjohann zwei Stammkräfte, und im Rennen lief leider auch nicht alles nach Wunsch. Da konnten wir keinen Mittelfeldplatz erreichen, zumal in vielen Mannschaften auch Starter aus der 1. Bundesliga im Kader standen.“ Für das TTR waren Jan Baumgarten, Lennard Böge, Alexander Gossmann, Christopher Reiß und Daniel Schäffkes am Großen Eutiner See am Start.

Info Eine Website für das Team ist im Aufbau Weitere Informationen zum Triathlon Team Ratingen finden sich unter www.ttr08.de – eine Website für das Bundesliga-Team befindet sich aktuell noch im Aufbau.

Wie immer bei den Bundesliga-Rennen stand eine Sprintdistanz mit 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern auf dem Rad und fünf Kilometern Laufen auf dem Programm. Für die Endwertung wurden die Einzelplatzierungen der schnellsten vier Athleten einer jeden Mannschaft zu einer Gesamt-Platzziffer addiert: Mit 232 landete das TTR gemeinsam mit dem SC Bayer Uerdingen auf Rang 16 und somit auf dem drittletzten Platz. Bei der Bundesliga-Premiere der Ratinger hatte vor drei Wochen in Gütersloh noch Platz 13 in den Ergebnislisten gestanden.

Das Ratinger Topresultat in der „holsteinischen Schweiz“ erzielte Baumgarten in 1:01:12 Stunden, gleichbedeutend mit Einzelplatz 24. Böge brachte die Strecken nach 1:04:38 Stunden hinter sich (Rang 62). Gossmann (1:06:20 Stunden, Platz 72) und Reiß (1:07:22 Stunden, Platz 74) komplettierten das Teamresultat. Schäffkes erzielte erwartungsgemäß das Streichergebnis (1:11:13 Stunden, Platz 81). Die Top-Talente Vollstedt und Ortjohann waren nicht mit von der Partie, da sie sich für die parallel ausgetragenen Deutschen Junioren-Meisterschaften qualifiziert hatten. Dort wurde Vollstedt 15. im Einzel und Dritter in der Mannschwaftswertung, Ortjohann konnte aufgrund eines Knochenödems am Schienbein nicht starten.

Auch in Bundesliga-Rennen zwei der Vereinsgeschichte zahlten die TTRler zudem ein wenig Lehrgeld. Reiß, zuletzt stark verbessert im Laufen, konnte auf den abschließenden fünf Kilometern kaum noch Akzente setzen, nachdem er den Radpart größtenteils alleine absolviert und dabei viel Energie verbraucht hatte. Die Gruppe, in der er sich befand, hatte er verlassen, da ihm diese zu langsam schien.

Mantyk stellte klar: „Unser Blick geht gleich wieder nach vorne. Es gilt jetzt, aus den Erfahrungen zu lernen und im nächsten Rennen in Verl wieder anzugreifen.“ Dorthin reist der TTR-Tross am 10. Juli. In Ostwestfalen hoffen die Verantwortlichen auch wieder auf den Einsatz von Vollstedt und Ortjohann, sodass der angestrebte Platz im gesicherten Mittelfeld ein wenig realistischer wird.

(RP/ame)