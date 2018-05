Ehemaliger Trainer von Paris Saint Germain: Unai Emery soll Nachfolger von Arsene Wenger beim FC Arsenal werden

London Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat angeblich einen Nachfolger für Teammanager Arsene Wenger gefunden. Wie die BBC am Montag berichtet, soll der Spanier Unai Emery (46) den langjährigen Arsenal-Coach beerben.

Demnach habe es am Montag ein Gespräch zwischen Verantwortlichen des Londoner Klubs und Emery gegeben, auch der deutsche Chefscout Sven Mislintat soll teilgenommen haben.

Emery war zuletzt als Vorgänger von Thomas Tuchel bei Paris St. Germain beschäftigt. Der Baske hatte den französischen Meister und Pokalsieger in beidseitigem Einvernehmen nach der Saison verlassen und damit den Weg für Dortmunds früheren Trainer Tuchel freigemacht, der am Sonntag offiziell in Paris vorgestellt wurde.