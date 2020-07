100-Tore-Marke in Sicht : Gosens Atalanta Bergamo wieder Zweiter

100-Tore-Marke in Sicht

Köln Atalanta Bergamo bleibt heißer Kandidat auf die italienische Vizemeisterschaft. Drei Spieltage vor Saisonende fehlen der Mannschaft von Spieler Robin Gosens nur noch fünf Treffer, um die 100-Tore-Marke zu knacken.

Mit 74 Zählern hat Atalanta nur noch Spitzenreiter Juventus Turin (80) vor sich, am Mittwoch kann Inter Mailand (72) im Heimspiel gegen den AC Florenz aber wieder vorbeiziehen. Die erneute Teilnahme an der Champions League war Bergamo schon vor Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Die Lombarden sind in der Serie A seit inzwischen 15 Begegnungen ungeschlagen.