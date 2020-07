Eklat in der Serie A : Lazio-Verteidiger nach Bissattacke für vier Spiele Sperre gesperrt

Patric von Lazio Rom. Foto: AP/Riccardo de Luca

Köln Lazio Roms Patric leistete sich beim Auswärtsspiel bei US Lecce einen üblen Aussetzer. In der Nachspielzeit biss der Verteidiger seinen Gegenspieler in den Arm und sah die Rote Karte. Für seine Bissattacke wurde er nun vier Spiele gesperrt.

Nach seiner Bissattacke ist Verteidiger Patric vom italienischen Fußball-Topklub Lazio Rom für vier Spiele gesperrt worden. Zudem muss der Spanier eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Der 27-Jährige hatte am Dienstag beim 1:2 bei US Lecce den früheren Bundesliga-Profi Giulio Donati von hinten in den Oberarm gebissen und die Rote Karte gesehen. Nach dem Spiel soll Patric bei Donati für seine Aktion um Entschuldigung gebeten haben.

Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil — Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020

Die Sperre des Defensivspielers ist der nächste Rückschlag für die Titelambitionen des derzeitigen Tabellenzweiten Lazio. Im Kampf um die Meisterschaft liegen die Hauptstädter, die ihre vergangenen zwei Ligapartien verloren, sieben Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte hinter Rekordmeister Juventus Turin.

