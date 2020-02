Doppelpack von Antonio Rüdiger : FC Chelsea mit 2:2 bei Leicester City

Leicester Dank des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger hat der FC Chelsea im Auswärtsspiel bei Leicester City ein Unentschieden geholt.

Trotz des ersten Karriere-Doppelpacks des deutschen Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger ist der FC Chelsea in der englischen Premier League zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Beim Tabellendritten Leicester City kamen die viertplatzierten Blues am Samstag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und liegen weiter acht Punkte hinter Leicester zurück.