DFB arbeitet „an Lösungen“ : Corona-Regeln für England-Legionäre bereiten Löw Sorgen

Die Verschärfung der Corona-Einreiseregeln für Großbritannien bereitet auch der deutschen Nationalmannschaft Sorge. Sechs EM-Fahrer sind betroffen.

Am 2. Juni steht das erste Testspiel in Innsbruck gegen Dänemark an, fünf Tage später folgt die Turnier-Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland. Am 8. Juni bezieht das DFB-Team sein EM-Quartier in Herzogenaurach. Das erste Vorrundenspiel findet am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich statt.